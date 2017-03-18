Ученые выяснили, что чай снижает риск развития старческого слабоумия

Риск развития старческого слабоумия сильно снижается при употреблении чая, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на результаты исследования ученых из Национального университета Сингапура.

Ученые пришли к выводу, что содержащиеся в чайном листе катехины и теафлавины проявляют противовоспалительный эффект и играют роль антиоксидантов. Поэтому вследствие мозг становится более защищенным от повреждения сосудов и нейродегенерации.

При этом специалисты выяснили, что неважно, какой именно чай употребляет человек — черный или зеленый. Эффект от него одинаковый.

Исследователи также предостерегли от чрезмерного употребления чая, поскольку в нем содержится кофеин, негативно влияющий на сердечно-сосудистую систему. По словам специалистов, одной-двух чашек в день будет достаточно, чтобы поддерживать свое здоровье.