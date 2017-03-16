В России предложили ввести «налог на здоровье»

Пачка сигарет в России стоит дешевле, чем во многих странах мирах. Сигареты одной и той же марки в России стоят 2,42 доллара, в Германии – 6,45 доллара, во Франции 7,76 доллара, в Израиле – 7,78 доллара, в Великобритании – 11 долларов. В то же время в России с одной пачки сигарет выплачивается 47,6% налогов, в Германии – 72,9%, во Франции – 80,3%, в Великобритании – 82,2%, а в Израиле – 84,3%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения

«Из вышеуказанного следует, что совокупный налог на табачные изделия и их стоимость в Российской Федерации существенно ниже, чем в отдельно взятых странах, преимущественно европейских», - говорится в сообщении.

Хамзаев также призвал установить совокупные налоги для производителей табака на уровне 70% от стоимости пачки. Полученные деньги председатель предложил использовать для популяризации спорта и здорового образа жизни. Согласно данным министерства здравоохранения России, каждый десятый житель Земли умирает от болезней, вызванных курениям табака.