Минздрав предложил запретить свободную продажу табака

Минздрав России предложил к 2035 году запретить свободную продажу табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доработанную ведомством версию антитабачной концепции.

Минздрав предлагает признать табачную продукцию товаром, «свободная реализация которого запрещена».

Ранее Минздрав представил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».

Первоначальная его редакция предусматривала полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, а также увеличение продолжительности рабочего дня курильщика, приравнение электронных сигарет к обычным.