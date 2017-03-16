В России предложили ввести «налог на здоровье»

В документе написано, что Всемирная организация здравоохранения сопоставила стоимость стандартной пачки сигарет популярной марки в разных странах и размер взимаемых с нее налогов, и оказалось, что в России вредный товар стоит дешевле всего, соответственно и производители платят низкие налоги.

Например, сигареты одной и той же марки стоят в нашей стране 2,42 доллара, в Израиле - 7,78 доллара, в Великобритании - 11 долларов, во Франции - 7,76 доллара, в Германии - 6,45. Совокупно налогов в нашей стране с этой пачки платится 47,6 процента, в Израиле - 84,3 процента, в Великобритании - 82,2 процента, во Франции - 80,3 процента, в Германии - 72,9 процента.

"Из вышеуказанного следует, что совокупный налог на табачные изделия и их стоимость в Российской Федерации существенно ниже, чем в отдельно взятых странах, преимущественно европейских", - говорится в документе.

В связи с этим председатель Координационного совета по защите граждан от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате Султан Хамзаев предложил ввести "налог на здоровье", установив совокупные налоги для табачников сначала на уровне 70 процентов от стоимости пачки сигарет, а в дальнейшем - еще выше.

Поступившие в бюджет деньги он предложил тратить целевым образом - на мероприятия, снижающие потребление табака, популяризацию здорового образа жизни и спорта. По мнению экспертов, повышение цен на сигареты на 10 процентов дает почти такое же снижение числа курильщиков и еще большее снижение потребления табака среди молодежи.

По данным Минздрава России, каждый десятый человек в мире умирает из-за болезней, возникших вследствие курения.