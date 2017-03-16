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ФБА «Экономика сегодня»

Ученые нашли еще одну причину развития диабета

Найдена новая причина развития диабета
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Ученый Скотт Саммерс, представляющий Пенсильванский университет в США, пришел к выводу, что ожирение и малоподвижный образ жизни, в конечном счете, могут стать причиной диабета. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале Тhe Аtlantic.
Ученый пояснил, что люди с ожирением чаще сталкиваются с диабетом. Это связано с тем, что в их организме накапливается жиры-керамиды или "токсичные жиры". Теория Саммерса основывается на том, что ожирение имеет связь с диабетом и проблемами сердечно-сосудистой системы из-за серьезных сбоев в процессе сохранения энергии.
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