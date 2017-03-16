Аномальное тепло в России разбудило клещей раньше срока

В Подмосковье были зарегистрированы первые укусы клещей в 2017 году. Как сообщает "Московский комсомолец", неожиданно ранняя активность связана с потеплением.

Природный "будильник" сработал на месяц раньше. Эпидемиологи уже начинают распространять информацию об опасности встречи с клещами.

При этом в отсутствие травы и листьев они могут "пригреться" и ждать жертву на голых ветках и в кучах мусора. При этом Роспотребнадзор отмечает, что подобные пробуждения за последние 40 лет происходили 13 раз.

Для этого достаточно, чтобы сошел снег, а воздух прогрелся до 3 градусов.