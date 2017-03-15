Красная угроза: американские ученые нашли самые опасные фрукты и ягоды

Американские ученые опубликовали результаты исследования, в котором смогли определить самые опасные для здоровья человека ягоды и фрукты. Как сообщает Daily Mail, лидером зловещего списка стала клубника.

По данным экспертов, именно в 70% ягод клубники могут находиться опасные пестициды. Они могут привести к развитию рака, болезни Паркинсона, диабету и бесплодия.

Компанию ягоде составили нектарин, шпинат, яблоки и персики. С другой стороны, максимальную "безопасность" продемонстрировали авокадо и кукуруза - пробы выявили пестициды только в 1% плодов, которые были исследованы.