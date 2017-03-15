Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и наличием детей

Шведские исследователи одного из самых крупных и престижных вузов Европы - Каролинского университета в Стокгольме - доказали, что люди, у которых есть дети живут дольше, чем те, у кого их нет. Об этом сообщает издание The Local.

Ученые рассмотрели группу населения численностью в 1,4 млн жителей, которые проживали в Швеции в 1911-1925 годах. Бездетные мужчины жили меньше на 1,8 лет, а женщины на 1,5.

"Мы до сих пор не знаем, какие именно механизмы работают: бездетная группа – это разнородная группа, состоящая как из высокообразованных, здоровых людей, так и людей с более низким уровнем здоровья. Существует много разных причин не иметь детей", – сказала доцент кафедры эпидемиологии Карин Модиг.

Одной из причин более долгой жизни называется поддержка пожилых людей со стороны семьи.