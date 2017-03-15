Названы города РФ с самой опасной питьевой водой

В разных российских регионах учеными были взяты пробы водопроводной воды. В результате специалистами был составлен рейтинг тех мест, где пить воду из-под крана опасно для здоровья и жизни.

По данным издания «ВладТайм», проведенные отечественными экспертами лабораторные исследования показали: опаснее всего пить водопроводную воду в Смоленске. Ученые констатировали, что в местной воде присутствуют тяжелые металлы, остающиеся в ней даже после процесса фильтрации.

Далее в список вошли Екатеринбург, Кострома, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Как выяснилось, вода в этих городах отличается наличием токсичных компонентов, порой – на очень высоком уровне.

Способствуют ухудшению качества воды изношенные и устаревшие коммуникации. Несмотря на массовые жалобы жителей в названных городах, представители власти лишь пожимают плечами, заявляя о нехватке средств на современную очистку воды и замену проржавевших труб.