Ученые нашли пять факторов, вызывающих хронические болезни

Стрессы, по мнению ученых, являются одним из важнейших факторов, влияющих на возникновение хронических недугов.

Ученые рассказали, к чему приводят стрессы

Как сообщают СМИ, помимо стрессов исследователи нашли еще четыре фактора, губительные для здоровья человека. Информация об этом опубликована на страницах научного издания.

Ученые считают, что стрессы способны спровоцировать инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте после стрессов находятся вредные привычки. Для любителей табака и фастфуда характерно появления диабета, ожирения и рака.

Бессонница занимает третье место - она может стать причиной гипертонии. Далее следует отсутствие гигиены рта. По мнению ученых, микроорганизмы, скапливающиеся во рту, являются рассадником многих хронических заболеваний.

Пятерку факторов замыкает сидячий образ жизни.