Нестандартное лечение

Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья практически в половине из проверенных в 2016 году медучреждений. В большинстве из них отмечается низкая доступность медпомощи и нарушение прав пациентов на бесплатные услуги. А за несоблюдение стандартов медицинской помощи ведомство составило на треть больше протоколов об административном правонарушении, чем годом ранее. По мнению экспертов, выявленные нарушения и увеличение штрафов свидетельствуют о снижении качества медицинской помощи. Что обусловлено дефицитом участковых врачей и недофинансированием здравоохранения.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения подвела итоги контроля качества и безопасности медицинской деятельности. За 2016 год ведомство провело 8362 проверки в государственных, муниципальных и частных медицинских организациях. Нарушения прав граждан были выявлены в 44,7% от числа проверенных поликлиник, больниц и медицинских центров. Больше всего претензий у экспертов Росздравнадзора оказалось к низкой доступности и качеству медицинской помощи (2029 случаев).

Заведующий кафедрой управления и экономики здравоохранения ВШЭ , профессор Сергей Шишкин рассказал «Известиям», что одна из главных причин, негативно влияющих на качество медицинской помощи, — это нехватка специалистов первичной медико-санитарной помощи (участковых терапевтов и педиатров).

Перегруженность этих врачей и их недостаточная квалификация приводят к тому, что около 55% своих пациентов они направляют на консультацию к узким специалистам. Последних всегда не хватает, а больные вынуждены стоять в очередях. Поэтому для россиян уже стали привычными длинные сроки ожидания консультаций специалистов. Профессор отметил, что в странах Западной Европы врачи общей практики 80% пациентов лечат сами.

Директор фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов также полагает, что кадровый дефицит участковых врачей приводит к перегрузке работающих специалистов и негативно отражается на качестве оказываемой медпомощи.

— Сегодня медицинские организации первичного звена укомплектованы в среднем по стране на 60%. И это при том, что именно они несут основную нагрузку в здравоохранении, — сказал эксперт.

Как показали проверки Росздравнадзора, нередко также нарушаются права пациентов на бесплатную медицинскую помощь в том объеме, который предусмотрен государственными гарантиями (выявлено 555 случаев), есть и прецеденты, когда медицинская помощь не оказывалась вовсе (446 случаев).

Отдельно Росздравнадзор проверил соблюдение стандартов медицинской помощи. В результате 1232 проверок было выявлено 2602 нарушения. Из них львиная доля (1944) пришлась на необоснованное невыполнение медицинских услуг, имеющих усредненную частоту предоставления.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский объяснил, что в стандартах прописан конкретный перечень врачебных действий, начиная от диагностики и заканчивая лечением пациента. Для каждой нозологии — свой стандарт. При этом действия с усредненной частотой предоставления — обязательные. Например, при остром инфаркте миокарда — это прием врача-кардиолога.

— Врачей просто тошнит от стандартов, многие считают, что медицина — это искусство, и в первую очередь нужно полагаться на свою интуицию. В итоге, к примеру, неправильная тактика ведения родов, продиктованная интуицией, может стать причиной гибели ребенка, — сказал Александр Саверский.

Однако Эдуард Гарвилов отметил, что некоторые стандарты так составлены, что соблюсти их невозможно.

— Стандарты медицинской помощи при системном склерозе, трансплантированном сердце или носовых кровотечениях предписывают пациентам любого возраста посещать врача-педиатра. По стандарту лечения бесплодия пациентам обоего пола предписано проходить гинеколога. Всё это было бы смешно, если бы за неисполнение этих требований врачей не штрафовали, — сказал Гаврилов.

По результатам проверок стандартов медицинской помощи Росздравнадзор выдал в течение 2016 года 1679 предписаний об устранении нарушений (на 18% больше, чем за 2015 год), и составил 208 протоколов об административном правонарушении (на 35% больше, чем за 2015 год).

По мнению профессора Сергея Шишкина, эта динамика свидетельствует о снижении качества медицинской помощи в стране.

— В России государственные гарантии по объему медицинский услуг сопоставимы с западноевропейскими. При этом в нашей стране в последние два года государственные расходы на сферу здравоохранения составляют 3,3% ВВП, в то время как за границей — 7,9%, — сказал профессор.

По данным кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ, рост государственных расходов на здравоохранение был приостановлен в 2013 году. В последующие годы в связи с развертыванием экономического кризиса ситуация ухудшилась. Расходы государства на здравоохранение в 2014 году уменьшились в реальном выражении на 1%, а в 2015-м — на 2,9%. И эта тенденция продолжилась в 2016 году.

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