Ученые объяснили, почему вредно спать более 9 часов в день

Научные сотрудники Бостонского университета провели исследование и выяснили, что сон свыше 9 часов в день оказывает негативное влияние на здоровье человека и способен вызвать слабоумие.

На протяжении 13 лет ученые-сомнологи наблюдали за 2,5 тыс. человек. Испытуемые были разделены на три группы. Участники первой группы спали менее 6 часов в день, второй – от 6 до 9 часов, третье – более 9 часов в день.

В результате оказалось, что 230 участников эксперимента, спавших более 9 часов в день, впоследствии страдали от деменции. Еще 180 добровольцев заболели Альцгеймером.

Дело в том, что во время сна объем головного мозга уменьшается, что приводит к к деменции и общему снижению интеллекта, заключили специалисты.

Ранее ученые объяснили, чем, напротив, грозит регулярная нехватка сна.