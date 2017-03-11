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Российские медики рассказали, что вызывает гипертонию
Фото: 360tv.ru
Российские ученые выяснили, почему может возникать и развиваться гипертония. Одной из возможных причин возникновения недуга специалисты назвали изменение нервной активности и мозгового кровотока в раннем возрасте, то есть стресс. Об этом сообщило ИА Nation News.
Исследования биологи провели на крысах, которых разделили на две группы. У одних грызунов артериальное давление было нормальным, у других — аномальным. У второй группы «неполадки» с давлением были вызваны и развиты искусственно через четыре недели после появления на свет.
У этих грызунов ученые обнаружили сдвиги в показателях кровотока в некоторых артериях. Активность головного мозга у этих крыс была неравномерной и ненормальной.
Авторы исследования надеются, что оно может сыграть важную роль в профилактике и лечение гипертонии и связанных с ней заболеваний.
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