В США два человека умерли от отравления мягким сыром

В США от листериоза скончались два человека, еще несколько заболели, сообщает "Би-би-си".

По данным местных властей, болезнь, предположительно, была вызвана мягким сыром из непастеризованного молока из сыроварни Vulto в штате Нью-Йорк.

Шесть случаев листериоза были зафиксированы в Коннектикуте, Вермонте, Нью-Йорке и Флориде.

Листерии встречаются в сыром молоке и продуктах, приготовленных из него, эти бактерии могут выжить при заморозке. Бактерии погибают только при готовке или пастеризации.

Ранее сообщалось, что американская компания Kellogg отзывает 10 тыс. упаковок пшеничных вафель из-за возможного заражения листерией.