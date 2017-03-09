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Ученые назвали причину алкоголизма
Алкоголизм развивается вследствие дисбаланса выработки дофамина. К такому выводу пришли ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США). Об этом сообщает Russia Today.
Алкоголь вызывает дисбаланс и повышенное выделение дофамина, который еще называют «гормоном радости». Большая концентрация этого вещества способствует закреплению привычек, в том числе и к употреблению спиртного.
«Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов. Стимул, связанный с алкоголем, передаётся дофаминергическими нейронами как имеющий мотивационную и поведенческую важность, независимо от того, совпадает он с ожидаемым исходом или нет, в то время как без алкоголя эти нейроны передавали бы некую меру соответствия между ожидаемым и полученным подкреплением», — говорится в исследовании.
У трезвого человека в мозгу находится порядка 20 тысяч нейронов, ответственных за выработку дофамина. Этот гормон отвечает за передачу сигнала важности стимула или сообщения об ошибочном решении. Именно это вещество позволяет людям действовать адекватно в той или иной ситуации. При регулярном употреблении алкоголя человек начинает предвкушать наслаждение от спиртного, что закрепляет привычку. Специалисты уверены, что данное открытие поможет улучшить методики лечения алкоголизма.
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