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Минздрав подготовил новую версию антитабачной концепции
Фото: Fotolia/ jhk2303
Министерство здравоохранения РФ в ближайшие дни направит на согласование новую версию проекта антитабачной концепции, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.
В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, планируемых в рамках проекта антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предлагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Министерство также выступило с инициативой ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем Минюст уже заявил, что последнее предложение противоречит Конституции.
"Многие из замечаний учтены. Тот предыдущий вариант, который мы все рассматривали, он в настоящее время доработан. Мы рассчитываем, что в течение следующих нескольких дней он будет направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти", — сказал Салагай.
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