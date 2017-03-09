Минздрав подготовил новую версию антитабачной концепции

В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, планируемых в рамках проекта антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предлагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Министерство также выступило с инициативой ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем Минюст уже заявил, что последнее предложение противоречит Конституции.

"Многие из замечаний учтены. Тот предыдущий вариант, который мы все рассматривали, он в настоящее время доработан. Мы рассчитываем, что в течение следующих нескольких дней он будет направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти", — сказал Салагай.