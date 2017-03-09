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Ученые объявили соленый фаст-фуд смертельно опасным

Ученые объявили соленый фаст-фуд смертельно опасным
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Несбалансированное питание с упором на соленый фаст-фуд, по мнению американских ученых, может стать причиной смерти. Ученые рекомендуют быть осторожнее с солью
Как сообщают СМИ, в зоне риска из-за соленой пищи находятся люди, имеющие сахарный диабет 2 типа и заболевания сосудов и сердца. Такой вывод сделали специалисты из Университета Тафтса в штате Массачусетс.
Ученые проводили свои исследования, основываясь на данных обследований Национального центра здравоохранения и диетологии. Они изучали взаимосвязь питания и болезней при обследовании и клинических испытаниях.
Стоит отметить, что из-за опасности поваренной соли, агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) опубликовало проект по новому снижению ее количества в десятках категорий продуктов.
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Здоровье Наука США
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