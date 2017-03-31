Ученые рассказали, почему спорт и кофе – вещи несовместимые

Швейцарские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что кофеин негативно влияет на эффективность упражнений во время занятий спортом. По их словам, всего одна чашка кофе снижает способность кровеносной системы выполнять свои функции качественно.

В исследовании ученые задействовали 18 добровольцев.

У каждого из них они взяли анализы перед тренировкой. Затем они попросили добровольцев выпить кофе и отправили их заниматься спортом.