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Ученые рассказали, почему спорт и кофе – вещи несовместимые
Швейцарские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что кофеин негативно влияет на эффективность упражнений во время занятий спортом. По их словам, всего одна чашка кофе снижает способность кровеносной системы выполнять свои функции качественно.
В исследовании ученые задействовали 18 добровольцев.
У каждого из них они взяли анализы перед тренировкой. Затем они попросили добровольцев выпить кофе и отправили их заниматься спортом.
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