Ученые рассказали об уникальном случае жизни человеческого мозга после смерти

Исследователи из канадского университета в Западном Онтарио нашли научное доказательство того, что человеческий мозг способен функционировать после смерти, пусть даже и непродолжительное время. Описанный ими случай врачи-реаниматологи называют уникальным и необъяснимым.

Ученые исследовали работу мозга у четырех находящихся при смерти пациентов. ЭЭГ головного мозга в каждом случае показывало неповторимый рисунок электрических колебаний. А в одном случае деятельность мозга продолжалась практически десять минут после того, как у человека остановилось сердце. Все это время пналюдались всплески медленных волн – дельта-ритмов, пишет Daily Mail. Таким образом, жизнь мозга формально продолжалась «в спящем режиме», несмотря на смерть организма.

Ученые не спешат формулировать общее правило на основании этого единичного случая и делать далеко идущие выводы о возможности жизни после смерти. Как напоминает издание со ссылкой на официальный журнал Национальной академии наук США, подобный эксперимент проводился на крысах. У некоторых из них после смерти в течение минуты наблюдались те же мозговые сигналы, что и при жизни, только они были гораздо слабее.

Некоторые пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказывали о «потустороннем» опыте в тот момент. Они рассказывают, что проходят через тоннель света, встречаясь с умершими близкими и ангелами. Из этого состояния люди выходят как будто обновленными, меняется их восприятие мира. Однако врачи, исходя из интенсивности мозговой активности после смерти, все же ищут научное объяснение и склонны связывать его с возникающими в голове галлюцинациями.