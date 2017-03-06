Ученые предупредили об опасности мандаринов

Британские ученые заявили, что мандарины могут быть опасны для здоровья людей. Все дело в веществе, которым покрывают кожуру фрукта для транспортировки. Особый состав с этиленом накапливается в печени человека. Об этом сообщает портал MedikForum

Эксперты отмечают, что избежать вреда для здоровья можно лишь тщательно промывая фрукты перед употреблением. Также следует обращать внимание на внешний вид мандаринов: зеленые пятна указывают на болезни, а блеск указывает на то, что фрукт обработали фунгицидами, опасными для здоровья. Исследователи предостерегают от покупок перемороженных мандаринов.