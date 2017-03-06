Учёные рассказали об опасности мандаринов

Британские ученые выяснили, что любимый многими фрукт мандарины может быть опаснее для здоровья людей.

Как передает научное издание, исследователи провели ряд тестов, которые позволили выяснить, каким образом мандарины действуют на здоровье людей. Причем, речь шла о тех, у кого нет аллегри на цитрусовые и изначально этот фрукт должен оказывать только полезное влияние на здоровье. Ранее считалось, что мандарины содержат витамин С и множество полезных микроэлементов. В результате считалось употребление в пищу мандаринов очень полезным. На деле же оказалось, что все не так радужно и эти фрукты могут вредить здоровью людей. Было доказано, что опасность таится в кожуре фрукта, которая обладает большим количество болезнетворных бактерий.

Ученые говорят, что опасен не сам фрукт, а то вещество, которым его покрывают люди для транспортировки. Это особый состав с этиленом, который может в итоге накапливаться в печени человека.

Исследователи отмечают, что избежать вреда при употреблении в пищу мандаринов можно, для этого их нужно тщательно мыть перед тем, как употреблять в пищу. Также при выборе стоит обращать внимание на внешний вид продукта при его выборе, чтобы избежать уж слишком токсичных фруктов, например, зелёные пятна указывают на болезни, а излишний блеск на то, что фрукт обработали фунгицидами. И то и то достаточно вредно для человека, поэтому от таких фруктов лучше оказаться, поскольку вред от их употребления будет выше, чем польза.

Также могут быть опасными и перемороженные мандарины, поэтому такие фрукты тоже лучше не покупать.

Ранее было доказано, что мандарины могут лечить диабет и ожирение.