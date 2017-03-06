Ученые назвали лучшее время для чистки зубов

Американские исследователи сообщили, какое время является идеальным для чистки зубов, отметив, что не в любой момент дня стоит чистить зубы.

Как передают ученые, существуют отличия во времени этого процесса. Исследование показало, что есть более подходящее время, когда стоит проводить эту гигиеническую процедуру. Кроме того, исследователи отметили, что есть некоторые простые правила ухода за полостью льда. Ранее сообщалось, что зубы нужно чистить после приёма пищи, но исследования доказали ошибочность такого суждения. Отмечается, что продукты разрушают эмаль зубов, однако чистить зубы сразу после еды может быть даже вредно, поскольку этот процесс вводит опасные вещества в эмаль. Таким образом, очищение зубов сразу после приёма пищи способствует ухудшению эмали, поэтому ученые говорят о том, что после приема пищи важно выждать время и не чистить зубы сразу же.

Стоматологи говорят, что полчаса — оптимальный промежуток времени, который должен пройти между обедом или ужином и чисткой зубов. Если проводить эту гигиеническую процедуру позже, чем через полчаса, то эмаль зубов также начинает разрушаться, поэтому лучше всего выждать именно такой промежуток.

Если под рукой нет зубной щетки и пасты, то можно заменить из натуральными продуктами, например, можно использовать яблоко, которое также чистить зубы или жевательную резинку, лучше натуральную, например, сделанную из жевицы.

Также ученые говорят, что для отбеливания также важно использовать натуральные вещества, которые в меньшей степени вредят состоянию эмали, чем химические составляющие.

Ранее ученые доказали, что чистить зубы лучше всего в темноте.