Минздрав создаст к 2018 году «список боли»

С 1 января следующего года в России заработает государственный регистр пациентов, нуждающихся в лечении препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества. Такое поручение вице-премьер Ольга Голодец дала главе Минздрава Веронике Скворцовой после заседания Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, пишут «Известия».

Кроме того, у врачей вскоре появится инструмент, оценивающий степень боли, испытываемой пациентом. Оценивать боль, испытываемую пациентом, будут по специальной шкале. Минздрав разрабатывает электронную карту, в структуру которой должны быть включены модуль по диагностированию болевого синдрома и алгоритмы выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.

Такой алгоритм подстрахует врача от ошибок в подборе терапии, компенсирует отсутствие необходимых знаний и уменьшит страх перед назначением наркотических анальгетиков, считают специалисты. В настоящее время развитие паллиативной помощи в России осложняется в том числе и из-за боязни врачей работать с сильными обезболивающими препаратами.