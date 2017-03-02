Названы самые опасные заболевания кожи

Американские медики перечислили самые опасные для человека кожные заболевания. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Dermatology, кратко о нем сообщает Колорадский университет в Денвере (США).

Перечень, составленный учеными, включает в себя дерматит, угревую сыпь, крапивницу, псориаз, вирусные заболевания кожи, грибковые инфекции, чесотку, меланому, пиодермию, рак кожи (кроме меланомы), пролежни и очаговую алопецию.

Именно ими обусловлено большинство случаев инвалидности, связанных с кожными заболеваниями. Отдельно авторы отмечают региональные особенности, свойственные распространенности болезней.

Например, рак кожи распространен в США, тогда как в Индии и Китае это заболевание встречается гораздо реже. Чесотка чаще всего наблюдается у людей, проживающих на островах в южной части Тихого океана и Африке.

Медики отмечают, что кожные заболевания являются четвертой ведущей причиной инвалидности (по совокупности прожитых с подобным статусом лет), уступая только анемии, туберкулезу и заболеваниям органов чувств.