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Лекарства в России будут продавать по-новому
С 1 марта в России вступают в силу новые правила по распространению лекарственных препаратов в аптечных сетях, которые были утверждены министерством здравоохранения России, сообщает РИА Новости.
«Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения устанавливают требования к осуществлению розничной торговли… направлены на обеспечение населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями», — указано в приказе ведомства.
Согласно новым правилам, аптеки должны быть оснащены информационными системами, которые позволяют обнаружить фальшивые, контрафактные и недоброкачественные препараты.
Также аптечные работники должны уметь проконсультировать покупателей по всем видам лекарств, в том числе и по препаратам нижнего ценового сегмента.
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