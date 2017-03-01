Лекарства в России будут продавать по-новому

С 1 марта в России вступают в силу новые правила по распространению лекарственных препаратов в аптечных сетях, которые были утверждены министерством здравоохранения России , сообщает РИА Новости

«Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения устанавливают требования к осуществлению розничной торговли… направлены на обеспечение населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями», — указано в приказе ведомства.

Согласно новым правилам, аптеки должны быть оснащены информационными системами, которые позволяют обнаружить фальшивые, контрафактные и недоброкачественные препараты.

Также аптечные работники должны уметь проконсультировать покупателей по всем видам лекарств, в том числе и по препаратам нижнего ценового сегмента.