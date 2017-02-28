Учёные: наблюдение за птицами помогает бороться со стрессом

Люди, которые регулярно смотрят на деревья, кустарники и наблюдают за птицами, меньше подвержены стрессу, тревожности и депрессии. Такие выводы сделала группа учёных из Великобритании и Австралии.

О результатах исследования сообщается на сайте Эксетерского университета.

Исследование проводилось на 270 добровольцах разного происхождения, возраста и достатка, живущих как в городе, так и в сельской местности. Учёные заметили, что как только добровольцы начинали проводить на улице меньше времени, их уровень стресса увеличивался.

Никакой зависимости состояния испытуемых от наблюдения за конкретным видом птиц выявить не удалось.