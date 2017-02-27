Ударная волна

25 февраля в Великом Новгороде суд вынес решение об аресте местного жителя, который двумя днями ранее, находясь в нетрезвом состоянии, нанес побои работникам больницы, охраннику медучреждения, а также полицейскому. За последнее время это далеко не первый случай, когда неадекватные граждане нападают на медиков. Депутаты и чиновники хотят исправить ситуацию законодательными мерами, но воз пока и ныне там.

В ночь с 22 на 23 февраля 38-летний житель Великого Новгорода Алексей Головин выпивал в местном кафе. Поначалу в компании, но потом собутыльники ушли. По словам владельца кафе, посетитель долго сидел и грустил, а потом забрал недопитую бутылку и покинул заведение.

Ушел он, впрочем, недалеко. Недалеко от кафе Головин получил рваную рану лица — якобы из-за падения на землю в нетрезвом состоянии. Ему вызвали скорую помощь, которая в 0:45 доставила пострадавшего в Новгородскую областную клиническую больницу.

Там, сидя у дверей врачебного кабинета, он вступил в словесную перепалку с санитаркой Ларисой Ж. Последней каплей, судя по всему, стали ее слова о том, что если кто и виноват в случившемся, то только сам пациент, злоупотребивший спиртным. Головин вскочил на ноги и со словами «Я виноват?!» начал трясти женщину, подкрепляя свои претензии пощечинами.

Из кабинета выбежала медсестра, попыталась вырвать коллегу из рук нападавшего, однако тот без особого труда справился с ней, после чего продолжил избиение санитарки, теперь уже кулаками. После одного из ударов та упала на пол.

Озверевший пациент оставил поверженную медработницу и бросился на ее коллегу. Медсестра попыталась укрыться в кабинете, однако Головин ворвался туда, а когда женщина выбежала через вторую дверь, кинулся за ней по больничному коридору, выкрикивая угрозы. Не смогла усмирить дебошира и охрана медицинского учреждения. В ходе потасовки охранник также получил несколько ударов по лицу.

Приехавший наряд полиции задержал дебошира и доставил его в полицейское отделение для составления протокола. Головину предъявили обвинение по статье 116 УК РФ, предусматривающей ответственность за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Пьяный гражданин не успокоился и тут — выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес стражей порядка, ударил одного из них головой.

После этого в деле появились еще статья 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти) и статья 319 УК (оскорбление представителя власти). И если максимальное наказание по 116-й статье составляет 2 года лишения свободы, то по 318-й — до 10 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в тот же день поручил руководителю СУ СК по Новгородской области решить вопрос о принятии к производству уголовного дела. Были опрошены персонал медицинского учреждения и очевидцы событий.

Наконец, 25 февраля Алексей Головин был заключен под стражу порешению суда, а расследование его уголовного дела продолжилось. Итог ночных посиделок в кафе печален: рваная рана лица у самого обвиняемого, сотрясение мозга у медсестры, перелом скуловой кости и сотрясение мозга у санитарки, ушибы у охранника больницы. Обе женщины в тот же день были госпитализированы. Не исключено, что по результатам проверки обвинение переквалифицируют с относительно легкой 116-й статьи (побои) на более тяжкую.

Этот далеко не первое нападение на медработников Новгородской области даже в этом месяце. Не далее как 11 февраля пьяный пациент избил медсестру Валдайской центральной районной больницы.

В последнее время по регионам России прокатилась настоящая волна насилия в отношении медиков. 17 февраля в Тульской области 38-летний житель Веневского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера скорой и начал выкручивать ему руку. К счастью, в конфликт вмешался брат хулигана. Вызвали полицию. Теперь дебоширу грозит реальный срок.

Житель Амурской области 15 февраля насильно удерживал в своей квартире сотрудницу скорой помощи, прибывшую по вызову к его сожительнице. У женщины была травма головы, и фельдшер, оказав ей помощь, предложила поехать в больницу на обследование, но та отказалась. Фельдшер направилась к выходу, однако хозяин квартиры, находившийся в нетрезвом состоянии, запер дверь на замок, потребовав немедленной госпитализации своей сожительницы. К счастью, обошлось без рукоприкладства — фельдшера вызволил водитель неотложки, а на дебошира завели уголовное дело.

Случай, который произошел 11 февраля в Саратове, выделяется среди недавних инцидентов с медиками. Скорую вызвали к пациенту, у которого якобы случился гипертонический криз. Однако когда женщина-фельдшер вошла в квартиру, то увидела там пятеро вполне здоровых мужчин. Они потребовали, чтобы гостья незамедлительно сняла с себя одежду. Женщине удалось запереться в ванной и вызвать полицию. Теперь троим грозит уголовное наказание, а двое проходят по делу как свидетели.

Как говорит председатель парламентской комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмила Стебенкова , за прошлый год в России зафиксировано 1200 нападений на медработников, причем 200 из них — в Москве. Она также отметила, что ведомства не ведут специальной статистики, а по экспертной оценке, число таких инцидентов может превышать несколько тысяч.

Поэтому еще в январе Московская городская дума предложила ввести отдельную уголовную ответственность за нападение на медиков при исполнении служебных обязанностей. Наказание за такое деяние (в зависимости от тяжести последствий) предлагается установить от штрафа в 200 тысяч рублей и вплоть до пожизненного заключения.

Однако, как считает член Общественной палаты РФ Владимир Слепак , угрозы сурового наказания недостаточно. Как правило, на медиков нападают неадекватные люди, находящиеся к тому же под воздействием алкоголя, либо иных психоактивных веществ. Они редко задумываются о последствиях своих действий.

Поэтому общественник предлагает приставить к бригадам скорой помощи охранников с оружием, попутно выполняющих обязанности водителей, а также провести доскональную проверку на профпригодность сотрудников ЧОП, обеспечивающих безопасность в медучреждениях. Другой важной мерой для предотвращения таких инцидентов он называет восстановление в стране системы медвытрезвителей.

Все предложения по-своему интересны, особенно насчет проверки сотрудников ЧОП на профпригодность. Вот только восстановление системы вытрезвителей делу не поможет. В больницы ведь людей везут не потому что они пьяные, а потому что хворые и травмированные. Таких в вытрезвители никогда не брали. И теперь брать не будут, потому как им нужен особый уход, которого в вытрезвителе никак не обеспечить. Зато в былые годы при некоторых больницах существовали отделения спецтравмы. В Москве было несколько. Туда и свозили этих «ушибленных».

Там были специальные палаты с засовами на дверях. Койки с ремнями для фиксации особо агрессивных. Да и медперсонал подбирали соответствующий. Не всякий подвыпивший герой рисковал вступать в силовое противостояние с теми санитарами. А если такой и находился, то список его травм мог увеличится. После закрытия этих отделений (до недавних пор в Москве оставалось только одно в ГКБ №67) всех пьяных пациентов, в том числе и буйных, стали развозить по обычным клиникам. Предполагалось, что ситуацию помогут исправить сотрудники ЧОПов, но далеко не везде и не все идет по плану.