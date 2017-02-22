Фанаты пиццы затроллили поклонников здорового питания

В сети посмеялись над попыткой Twitter-аккаунта здорового питания Naija Gym Blog пристыдить любителей пиццы. На это обратило внимание издание The Daily Dot.

Фанаты фитнеса опубликовали фотографию двух кусков пепперони, отметив, что они эквивалентны трем ложкам теплого масла. Явно намекая на то, что после такой информации читателям лучше отказаться от пиццы, Naija Gym Blog спросил, будут ли они и дальше есть это вредное блюдо.

Оказалось, что большинство подписчиков не оценили поучительный тон твита и ответили, что такая информация не остановит их от поедания любимой пищи.

Одной из первых на опрос фитнес-аккаунта откликнулась американская модель Крисси Тейген. Она, как и многие другие юзеры, на вопрос «А сейчас вы хотите съесть пиццу?» ответила лаконичное «Да».

Пользователь под ником @cxcope отметил, что хотел бы не два, а три куска вредного лакомства. Другие просто отвечали на вопрос картинками с большими и сочными пиццами.

Позднее блог о здоровье опубликовал опрос в попытке выяснить, действительно ли читатели всегда предпочтут пиццу. В результате оказалось, что строгих сторонников правильного питания не так уж и много.

В блоге Naija Gym Blog указано, что проект является самым популярным сайтом в Нигерии среди ресурсов о здоровье и фитнесе.