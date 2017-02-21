Ученые предлагают предохраняться от инсульта куриными яйцами

Исследователи из Мичиганского университета открыли простой, экономичный и вкусный способ профилактики от кровоизлияния в мозг.

Одно яйцо снижает риск инсульта на 12 процентов

Как сообщают СМИ, ученые предлагают спасаться от инсульта, поедая самые обычные куриные яйца. По их мнению, достаточно употреблять в пищу хотя бы одно яйцо в день.

Чтобы прийти в такому выводу, американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых кормили испытуемых куриными яйцами. Проанализировав результаты экспериментов, исследователи заявили, что употребление всего одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12 процентов.

По словам специалистов, в яйце содержится целый комплекс антиоксидантных веществ. Они то как раз и помогают снижать риск кровоизлияния в мозг.