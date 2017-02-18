Продукты, ускоряющие старение кожи

Сохранять кожу в хорошем состоянии порой бывает весьма непросто, поскольку имеется множество раздражителей, негативно отражающихся на кожном покрове. Однако усугублять ситуацию, уверяют косметологи, могут и некоторые достаточно популярные продукты, потребление которых как минимум желательно сократить.

Вопреки распространенному мнению, что соки полезны, любые покупные напитки такого рода содержат излишек сахара. Особенно вредны "зеленые" соки, которым приписывают максимум полезности. Употреблять сок можно, но только если выжали вы его самостоятельно, а также не следует слишком увлекаться и пить нужно не на голодный желудок. Более полезной альтернативой напитку станет вода, которая положительно влияет на кожу и ее молодость. Тунец

Многие считают, что вреден в большинстве своем консервированный тунец, но и свежая рыба представляет угрозу. Полезен, как правило, дикий тунец, который рос в естественных условиях, но до потребителя такая рыба доходит весьма нечасто. Тунца выращивают массово, используя добавки вместе с кормом. Последние ускоряют рост массы, но в теле подводного обитателя накапливается ртуть. Заменить тунца можно, к примеру, лососем или другой красной рыбой. Молочные продукты

В первую очередь речь идет о йогуртах, а также сырах из коровьего молока. Косметологи уверяют, что одной из ключевых причин возникновения акне является именно вышеупомянутый продукт. В молоке имеются гормоны, усиливающие выработку мужских гормонов, поэтому частое его употребление заканчивается высыпаниями и плохим состоянием кожи. Заменить продукт можно продукцией, где основой служит козье или овечье молоко. Консервы

Еще один довольно популярный продукт, но консервы, как правило, содержат слишком много либо соли, либо сахара, поэтому человек нагружает либо почки, либо поджелудочную. Такой процесс влечет за собой отечность, одутловатость лица, а также провоцирует расширение сосудистой сетки, обезвоженность и потерю тонуса.

Весьма востребованный напиток, "славящийся" своим диуретическим эффектом. По факту, кофе выводит из организма жидкость, что влечет за собой потерю упругости кожи, сухость, морщины, а также нарушения микрорельефа кожи. Косметологи рекомендуют заменять напиток на чай, поскольку тот более полезен для организма. ​Продукция из цельной муки

Речь идет о белом хлебе, аналогичных макаронах, хлопьях, крекерах, а также выпечке на пшеничной муке. Продукты ведут к выбросу инсулина, а это влечет за собой появление акне и ускорение процесса старения кожи. В качестве замены для макарон может выступить гречневая лапша, белый рис можно заменить бурым, а изделия из ржаной или цельнозерновой муки неплохо вытеснят хлеб.