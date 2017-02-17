Названы самые сумасшедшие регионы России

Рейтинг самых безумных регионов России возглавил Алтайский край, где на 100 тысяч населения приходится 6365 душевнобольных. В первой пятерке также Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край и Красноярский край. Карту безумия России опубликовал Life

Регионы страны проранжировали по количеству психически больных, опираясь на данные Минздрава и Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Отмечается, что психическое здоровье хуже в удалённых регионах. Большинство регионов Сибири попали в первую 30-ку, которую замкнула Новосибирская область.

В европейской части России выделились Тверская и Ивановская области.

Самыми здоровыми оказались кавказские регионы. А Москва в данном рейтинге заняла пятое место с конца.