Ученые узнали максимально возможный возраст человека

В теории биологический потенциал человеческого организма позволяет достигать возраста 500 лет.

В компании Google, финансирующей стартапы в развитии генетики и диагностики болезней, уверены, что при условии здорового образа жизни люди вполне способны продлевать свой век до 120 лет. Однако дальнейшая жизнедеятельность должна поддерживаться технологичными устройствами.

Футуролог Реймонд Курцвел вообще предположил, что за ближайшие 30 лет ученым удастся найти рецепт «вечной жизни». Нейробиологи научатся сохранять функции мозга, а другие медики смогут заменять отслужившие свое органы и части тела.

Ранее было доказано, что преждевременное старение у женщин связано с пассивным образом жизни.