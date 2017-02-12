В Пекине впервые выявили случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Власти Пекина зарегистрировали первый в 2017 году в столице Китая случай заражения человека вирусом птичьего гриппа N7H9, сообщает в воскресенье агентство Синьхуа.

Пациентом оказался 68-летний мужчина по имени Чжан из города Ланфан соседней провинции Хэбэй. В настоящее время больной находится в критическом состоянии.

Сообщается, что симптомы у мужчины начали проявляться 29 января, ему была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего 6 февраля его перевели в Пекин. В субботу пекинские врачи подтвердили, что мужчина заразился вирусом птичьего гриппа H7N9.

По данным государственного комитета по делам здравоохранения и планированию семьи КНР, с начала декабря 2016 года в Китае были выявлены 106 случаев заражения людей птичьим гриппом H7N9. Как сообщило ранее агентство Синьхуа, в провинции Цзянсу в январе были зафиксированы почти 50 случаев заражения людей птичьим гриппом H7N9, из которых 21 закончился летальным исходом. По данным газеты China Daily, в городе Гуачнжоу в провинции Гуандун почти на трети рынков, торгующих домашней птицей, был выявлен птичий грипп H7N9.

Ранее в январе государственный комитет по делам здравоохранения и планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.