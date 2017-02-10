Самая тяжелая женщина в мире прибудет в Индию на лечение

Египтянка Иман Ахмад Абдулати , которая в силу недуга весит около 500 килограммов и считается самой тяжеловесной женщиной в мире, в субботу прибудет в индийский Мумбаи, где пройдет лечение, сообщает издание Hindustan Times.

О трагической истории египтянки сообщил в октябре телеканал Al Arabiya. Доктора описывают состояние 36-летней жительницы Александрии как "слоновую болезнь" и "порок желез". Женщина пережила инсульт и прикована к постели. В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине. Он попросил министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж оказать содействие в выдаче визы для Абдулати – она не могла в соответствии с правилами явиться на собеседование в консульство Индии. После вмешательства министра египтянка получила визу.

В субботу утром Абдулати будет доставлена в Мумбаи грузовым самолетом Airbus 300-600 компании Egyptair , специально модифицированным для транспортировки пациентки. По прибытии ее сразу доставят в госпиталь Сайфи. Компания Egyptair написала соответствующее письмо, чтобы уведомить аэропорт Мумбаи о необычном рейсе.

Ma'am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL — Dr Muffi Lakdawala (@DrMuffi) 5 декабря 2016 г.

"Настоящим ставим вас в известность, что Egyptair осуществит нерегулярный грузовой рейс, чтобы доставить пациента, весящего 500 килограмм, в госпиталь Сайфи для лечения", — цитирует Hindustan Times письмо авиакомпании.

Рейс, как ожидается, прибудет около 04:10 по местному времени (01:40 мск). Как сообщалось ранее, лечение Абдулати займет не один месяц. Сначала она пройдет ряд тестов, после чего будут проведены необходимые операции. При этом операции будут осуществляться поэтапно с перерывами, чтобы гарантировать, что египтянка успешно и без осложнений перенесет хирургическое вмешательство. Лакдавала рассчитывает покрыть расходы на лечение за счет пожертвований, для этого он организовал сбор средств на сайте change.org.

Министр Сушма Сварадж тем временем уже отреагировала на новость о прибытии Абдулати, пожелав ей успехов.

"Лакдавала сообщил мне, что Иман Ахмад пребывает в Мумбаи из Египта для операции. Я желаю ей успешной операции", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь Лакдавала поблагодарил ее за помощь в выдаче Абдулати визы, отметив, что таким образом министр "дала Иман второй шанс на жизнь".