Ученые обнаружили позитивные свойства депрессии

Специалисты из Йенского университета обнаружили позитивное влияние депрессии на организм людей. Об этом сообщает агентство «Экономика сегодня»

Сравнив способности людей, страдающих от депрессии, с результатами психологически здоровых людей, ученые выявили, что подавленные состояния позволяют человеку быстрее адаптироваться в новых условиях. Таким образом, утверждают исследователи, депрессия непосредственно влияет на мотивацию людей, что приводит к положительным последствиям.

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся снижением настроения, утратой способности радоваться, нарушением мышления, двигательной заторможенностью. Кроме того, при депрессии у человека понижается самооценка и утрачивается интерес к жизни и привычной деятельности.