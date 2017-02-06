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Ученые призвали Минздрав запретить гомеопатию
Фото: Fotolia/ monsieurseb
Меморандум «О лженаучности гомеопатии» подготовлен комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Ученые предложили препятствовать рекламе таких препаратов и изымать их из государственных лечебных учреждений, пишет газета «Коммерсант».
«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», - сказано в меморандуме.
Ученые предлагают изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений и препятствовать их рекламе.
В ответ в Минздраве пообещали разобраться в ситуации, «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу».
Гомеопатия — вид альтернативной медицины (существующий более 200 лет), основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан. Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава России в 1995 году.
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