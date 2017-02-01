Исследование: безуглеводная диета является средством от рака

Немецкие ученые заявили, что при отказе от употребления углеводов снижается риск возникновения рака.

Ученые пришли к выводу, что также полный отказ от глюкозы во время безуглеводной диеты становится эффективным средством в лечении злокачественных образований.

Сам по себе отказ не может спасти от опасного заболевания, но способствовать выздоровлению может.

Все дело в том, что раковые клетки растут от сахара, который поступает из пищи, он синтезируется в молочную кислоту, которая способствует разложению тканей, в итоге происходит рост опухоли.

Ученые говорят, что также отказаться от употребления сахара стоит и для профилактики рака.