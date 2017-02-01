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Исследование: безуглеводная диета является средством от рака
Фото: www.medikforum.ru
Немецкие ученые заявили, что при отказе от употребления углеводов снижается риск возникновения рака.
Ученые пришли к выводу, что также полный отказ от глюкозы во время безуглеводной диеты становится эффективным средством в лечении злокачественных образований.
Сам по себе отказ не может спасти от опасного заболевания, но способствовать выздоровлению может.
Все дело в том, что раковые клетки растут от сахара, который поступает из пищи, он синтезируется в молочную кислоту, которая способствует разложению тканей, в итоге происходит рост опухоли.
Ученые говорят, что также отказаться от употребления сахара стоит и для профилактики рака.
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