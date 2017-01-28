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Газета.Ru

Ученые установили негативное влияние частого приема душа на иммунитет

Ежедневный прием душа разрушает иммунитет
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Ученые из университета Юты в США установили, что ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, передает "Экономика сегодня".
По словам ученых, частый прием душа признан разрушительным для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.
При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.
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Здоровье Наука США
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