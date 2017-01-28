Ученые установили негативное влияние частого приема душа на иммунитет

Ученые из университета Юты в США установили, что ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, передает "Экономика сегодня".

По словам ученых, частый прием душа признан разрушительным для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.

При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.