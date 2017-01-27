Синоптики посоветовали пить лекарства из-за аномальной оттепели

Резкое повышение температуры ждет россиян в ближайшие выходные. На смену сильным морозам придет аномальное потепление, причем в каких-то регионах столбик термометра взлетит на 20 градусов всего за один день. Об этом "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

Уже сегодня в центре европейской территории заметно потеплеет. К вечеру в Москве температура поднимется до минус 10 градусов. А ближе к воскресенью на улице будет уже минус 1-3. После 25-градусных морозов придет настоящая оттепель, температура будет на 7 градусов выше климатической нормы.

Причина такой резкой смены погоды - волновой циклон, который идет в центр с северо-запада. Он пройдет через Москву и двинется к югу. Его теплые атмосферные фронты принесут не только повышение температуры, но и сильный снегопад. Ветер подует северный, местами порывистый до 15 метров в секунду.

Такой перепад температур может негативно сказаться на самочувствии многих россиян. Среди людей, плохо переносящих смену погоды, - маленькие дети и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Но подвластны погоде не только пожилые люди, но и все уставшие от повседневности, изматывающей работы и суеты.

В эти дни эксперты советуют сильно не перегружаться и заранее запастись необходимыми лекарствами. Гипертоникам, например, препаратами, понижающими давление. А также обезболивающими, так в такие дни может сильно болеть голова.

Как оказалось, сильный ветер не очень хорошо переносят люди с психоэмоциональными нарушениями. Порывы ветра могут спровоцировать у них приступы тревоги и нарушение сна. Успокоительные надо начать принимать уже сейчас.

А в эти выходные, надо сказать, будет довольно ветрено. Особенно на севере Европейской территории, севере Сибири, Ямале, Таймыре, побережье Якутии, побережье морей Чукотского автономного округа, Сахалине, Курильских островах и Камчатке.

Серверные регионы - Мурманская область, Архангельская область, Ямал, Таймыр - стоят на пути атлантических циклонов. Здесь будет идти снег и даже иногда метель. Потеплеет и здесь: например, в Мурманской области в выходные будет 0 - минус 5, в Архангельской области - до плюс 1 градуса. Возможна гололедица.

В Ненецком округе на побережье ждут практически штормовой ветер - до 29 метров в секунду. В воскресенье - сильный снег, метель. Но температура 0 - минус 5 градусов. Здесь погода обогнала климатическую норму на 10-12 градусов. Даже в Коми, которое славится морозами, в эти дни тоже днем минус 1-6. Опять же с сильными ветрами - 17-22 метров в секунду.

В северо-западных областях - Ленинградской, Псковской и Новгородской - практически нет снега, не предвидится и в эти выходные. Температура минус 3-5 градусов.

В Карелии тоже оттепель до плюс 1 градуса. Может пройти небольшой снег.

Калининградская область осталась в стороне от циклонов, поэтому там на выходных будет без осадков. Температура 0 - плюс 3 градуса.

Неустойчивая погода на юге Европейской территории. Туда придет холод. В субботу на Северном Кавказе ожидается мокрый снег. На черноморском побережье - дождь. В ряде республик - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне - в отдельных районах сильный снег и даже метель.

Метель также может быть в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской области. Ночная температура в субботу опустится до минус 25-28 градусов.

Днем в Ростовской и Волгоградской областях - минус 2-7 градусов. На черноморском побережье днем минус 2-3, в районе Сочи до 7 градусов тепла. В Анапе и Туапсе в выходные будут заморозки.

Урал. Там снежная погода со снегом, местами метелями. Дневная температура - минус 5-10 градусов. Не очень холодно.

На севере западной Сибири ожидаются снег и метель. На Ямале в Ханты-Мансийском округе порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Но тут мороз - около минус 15 градусов.

На юге Тюменской области, в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтайском крае дневная температура достигнет минус 10-17 градусов. И осадков тут немного.

На Алтае, где из-за метелей была объявлена чрезвычайная ситуация, погода улучшится. Осадки прекратятся. Днем - минус 2-19 градусов, в горах до минус 22 градусов.

В Иркутской области в выходные дни около минус 20 градусов. Ночью мороз до 43 градусов. В Забайкальском крае - минус 15-20 градусов днем, минус 40 ночью.

На юге Дальнего Востока морозная погода сменится снежной. В Хабаровском крае небольшой снег, минус 8-13 градусов. В Амурской области около 15 градусов мороза.

На Сахалине снег местами сильный в субботу, метель. На Курильских островах тоже снег и сильный ветер. В Магаданской области ночью до минус 52 градусов.