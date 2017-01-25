Роспотребнадзор обратился с предупреждением к российским туристам

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в европейских странах, от которой пострадали уже более 450 человек. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Вспышку инфекции зафиксировали в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Результаты эпидемиологического расследования показали, что большинство случаев заболевания связано с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных в Польше.

Для борьбы с сальмонеллезом было изъято более 2,7 миллиона яиц и приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик, оптово снабжающих страны Европы.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать данные о вспышке инфекции при планировании поездок.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами. Заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.