Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в 10 странах Европы

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сальмонеллёза в европейских странах.

«По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы, с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллёза с числом пострадавших более 450 человек», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что инфекция зафиксирована в 10 странах — Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритания.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что россиянин умер от малярии после посещения Гоа.