Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Европе

В списке 10 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания. По данным эпидемиологического расследования, на которые ссылается ведомство, случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц из Польши. Для ликвидации вспышки из торговых сетей изъято почти 3 миллиона яиц. Приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик.