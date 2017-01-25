Российских кур оградят от антибиотиков

«Российская система качества» (Роскачество) провела проверку охлажденных тушек цыплят-бройлеров. Как сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт организации, в половине проверенных образцов были найдены антибиотики или следы их применения.

Так, в двух образцах («Павловская курочка» и «Чамзинка») обнаружили превышение допустимых норм по содержанию антибиотиков тетрациклиновых групп, что в России считается недопустимым.

Еще в девяти образцах содержались остатки нитрофуранов, хинолонов и кокцидиостатиков. Использование этих антибиотиков в российской пищевой промышленности не регламентируется, но ограничено за границей. Как пояснили в Роскачестве, если человек постоянно есть курицу с антибиотиками, то при заболевании эти лекарства не будут на него действовать.

По данным «Известий» , Роскачество уже направило письмо в Россельхознадзор с просьбой ввести запрет на применение группы наиболее дешевых антибиотиков – нитрофурантов - для мясных животных и птицы. Такое ограничение действует в Евросоюзе. В Роскачестве отметили, что «различия гигиенических требований российского и европейского законодательств <…> препятствуют реализации экспортного потенциала».

В то же время в Роскачестве заявили, что главный миф о содержании в сыром мясе влагоудерживающих фосфатов, которые применяются для увеличения массы тушек, не подтвердился. Кроме того, эксперты не нашли в образцах бройлеров хлорсодержащих веществ для подавления роста бактерий.

В итоге прошли проверку Роскачества около 30 процентов исследованных образцов. Претендовать на получение государственного знака качества может продукция под марками «Аль Сафа Хафа», «ВкусВилл», «Каждый день», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Приосколье», «Челны-бройлер» и «Ярославский бройлер».