Шведский рок-музыкант Кристофер Йонссон: «В России вылечат быстрее, чем в Швеции».

Кристофер Йонссон приехал в Москву лишь на один день для обследования в больнице. Как выяснилось, у певца износился один из межпозвонковых дисков, что в итоге вызвало защемление нервов и сильные боли в шее и правой руке. Больше двух недель музыканту приходилось спать сидя.

Быстрый диагноз смогли поставить московские медики. Кристофер отметил, что врачи, которые будут проводить лечение, мировые профессионалы. В Швеции, вместо полноценного лечения, доктора предлагали ему "сахарные таблетки", в надежде, что музыкант протянет до следующего месяца.

Кристофер Йонссон - шведский рок-музыкант, основатель группы Therion. Следующий концерт певца "70 тысяч тонн металла" пройдет в круизе "на карибских морях".