Российских кур оградят от антибиотиков

В России могут ввести запрет на применение группы наиболее дешевых антибиотиков для мясных животных и птицы — нитрофуранов. Такое ограничение уже действует в Евросоюзе. Идею запрета Россельхознадзору предложило АНО «Роскачество» после исследования мяса цыплят. По данным организации, нитрофураны содержатся почти в половине российской курятины, поставляемой ведущими производителями.

В письме за подписью заместителя руководителя «Роскачества» Елены Саратцевой в Россельхознадзор (копия есть в «Известиях») говорится, что сейчас техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» не нормирует содержание в мясе птицы нескольких групп антибиотиков, в том числе и нитрофуранов. Как отмечает Елена Саратцева, в странах Евросоюза «введен полный запрет на применение нитрофуранов в ветеринарии, а также на содержание любых остаточных количеств препаратов данной группы в продуктах животного происхождения».

«Считаем, что различия гигиенических требований российского и европейского законодательств… препятствуют реализации экспортного потенциала динамично развивающейся отрасли животноводства и нуждаются в гармонизации», — пишет представитель «Роскачества».

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила «Известиям», что ведомство «плотно работает с «Роскачеством» и рассмотрит предложение. Однако Россельхознадзор вряд ли сможет инициировать изменения техрегламентов: этот вопрос курирует Роспотребнадзор.

— У нас нет права законодательной инициативы. Наши эксперты могут высказать свое мнение и представить его Минсельхозу, — пояснила Юлия Мелано.

В Роспотребнадзоре ситуацию не прокомментировали.

В результате исследования куриного мяса, проведенного «Роскачеством», остатки нитрофуранов и других антибиотиков (хинолонов и кокцидиостатиков) обнаружены в девяти образцах из 21. Это не является нарушением российского законодательства, поэтому названия марок и производителей в «Роскачестве» не уточняют.

При этом в курятине от двух производителей («Павловская курочка» и «Чамзинка») нашли антибиотики тетрациклиновой группы, что является нарушением.

В компаниях-производителях проигнорировали запрос «Известий» об использовании антибиотиков.

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что нитрофураны — одни из наиболее дешевых антибиотиков для животных и в человеческом организме оказывают вредное влияние на печень.

— Антибиотики постоянно поступают к нам в организм, когда мы едим мясо, например. Опасность в том, что через какое-то время бактерии у нас в организме приобретают устойчивость к ним, и тогда антибиотики перестают «работать», если человек заболеет. При нулевой чувствительности к антибиотикам можно умереть, даже просто порезав палец, через три-четыре дня, — пояснил Алексей Ковальков.

Использование антибиотиков при производстве курятины считает опасным и руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский.

— Опасны все антибиотики, — заявил он.

По его мнению, следует ставить вопрос об ограничении и контроле использования антибиотиков в животноводстве: то есть использовать их, но переставать давать животным и птицам за некоторое время до убоя, чтобы препараты успевали выйти из организма и уже не попадали в мясо.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что для того, чтобы ввести табу на антибиотики, властям следует найти веское научное обоснование.

— Некорректно просто следовать стандартам Евросоюза или США. Зачастую запреты в этих странах вводятся не ради здоровья населения, а в качестве искусственного торгового барьера, — отметил Сергей Юшин.