Минздрав ухудшил прогноз по смертности

Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Основное беспокойство в экспертном сообществе вызвало увеличение (по сравнению с прогнозируемым ранее) показателя смертности и снижение продолжительности жизни к 2020 году по сравнению с ожидавшейся. Если раньше в документе было записано, что смертность должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то сейчас целевые показатели смертности в 2020 году изменены на 13 случаев на тысячу. А ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году, считают в ведомстве, следует снизить с 74,3 до 74 лет.

— Целевые показатели принимаются для того, чтобы можно было оценить успешность исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения», — пояснил «Известиям» председатель фонда «Здоровье», член ОП РФ Эдуард Гаврилов . — По-видимому, у Минздрава появились основания полагать, что прежних целей по улучшению здоровья россиян достичь не удастся.

По его мнению, представленный Минздравом проект госпрограммы «дает определенные основания для пессимистичного прогноза».

Однако в Минздраве причины корректировки показателей объяснили факторами, которые никак не связаны со здравоохранением. По словам представителя ведомства, дело в изменении возрастной структуры населения. Проще говоря, в его старении.

— В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-й и на плановый период 2018 и 2019 годов предполагается усиление тенденции старения населения и изменение его возрастной структуры. По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по Российской Федерации, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

— Когда людей молодого и среднего возраста остается всё меньше и основную часть населения составляют пожилые, смертность будет выше, хотим мы этого или нет, — пояснил «Известиям» начальник сектора демографии РИСИ Игорь Белобородов . — На тысячу человек пенсионного возраста и на тысячу человек населения среднего возраста показатели смертности будут разными, в этом Минздрав прав.

Что же касается снижения ожидаемой продолжительности жизни, Игорь Белобородов допускает, что это связано с непосредственно старением.

— К 2020 году возрастная структура станет не такой, как сейчас, будет больше людей, которым за 50 и за 60. Это автоматически увеличит темпы старения и повлияет на общий средний возраст и возраст дожития, — пояснил эксперт. — С другой стороны, Минздрав ожидает, что в каждой возрастной группе возраст дожития будет расти — именно на это направлены усилия всей системы. И, видимо, ожидаемые темпы старения населения окажутся более интенсивными, чем возможный рост продолжительности жизни.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский подтвердил «Известиям», что прогноз Минздрава действительно связан с изменением возрастной структуры населения. При этом демограф отметил, что сам по себе этот показатель мало что отражает.

— Если пользоваться им, то окажется, что смертность в Африке ниже смертности в Англии, где население гораздо старше, — привел он пример.

А вот ожидаемая продолжительность жизни, которую Минздрав снизил в своих прогнозах, по словам Анатолия Вишневского, не связана с возрастной структурой и никакого отношения к старению не имеет. Хотя этот фактор как раз может свидетельствовать об уровне развития здравоохранения и системы соцобеспечения. При этом и 74,3, и 74 года — очень маленький показатель на фоне развитых стран.

— Для нас это, конечно, прогресс, потому что мы только что прошли показатель в 70 лет. Мы в этом очень сильно отстаем. Стыдно в 2020 году иметь такую продолжительность жизни, — считает Анатолий Вишневский.

При этом ученый не уверен, что даже заявленный Минздравом показатель в 74 года будет достигнут.

— Затраты на здравоохранение в доле ВВП снижаются. За счет чего будут достигнуты эти показатели? — задается вопросом Анатолий Вишневский.

Игорь Белобородов не исключает также, что оптимизм Минздрава столь сдержан, потому что если дать более скромный прогноз, а показатели в итоге окажутся выше, это будет в плюс руководителям Минздрава.

— Это лучше, чем завысить оценку и потом получить менее благостный результат, — пояснил ученый.