Ъ: "скорой" разрешат выходить в радиоэфир с требованием уступить дорогу

"Скорая помощь" может получить право перехватывать радиосигнал в приемниках автомобилей с требованием уступить дорогу, такое нововведение обсуждают власти Москвы Минкомсвязь РФ, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на начальника управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергея Мартышкова.

"Власти Москвы и Минкомсвязь РФ обсуждают новый способ экстренного информирования автоводителей и пассажиров. По одному из сценариев, машины скорой помощи смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу", — пишет издание.

По словам Мартышкова, в прошлом году специалисты департамента начали тестирование нескольких радиостанций для перехвата сигнала RDS на специальном стенде. Как он объяснил, задача в том, чтобы передавать сообщения не на всю Москву, а по отдельным районам, улицам и тому подобное. Мартышков отметил, что при передаче экстренных сообщений через радиоприемники машины "скорой помощи" смогут заранее предупредить водителей о приближении, чтобы те уступили дорогу.

По его мнению, такое нововведение также будет полезно для информирования о дорожной ситуации. Для этого нужно будет регламентировать перехват RDS и решить вопрос с компенсацией радиовещателям за короткие, длительностью до одной минуты включения в эфир, хотя они могут быть и безвозмездными, добавил Мартышков.

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая пояснила "Коммерсанту", что "вопрос в начальной стадии обсуждения". Она добавила, что идею инициировал департамент информационных технологий Москвы (ДИТ).