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Врачи сообщили об улучшении состояния Буша-старшего
Состояние 41-го президента США Джорджа Буша-старшего улучшается и скоро его могут перевести из реанимационного отделения, говорится в официальном сообщении его пресс-службы.
"Врачи методистской больницы Хьюстона воодушевлены улучшающимся состоянием здоровья экс-президента Буша. Его показатели жизненно-важных функций в норме, и мы надеемся, что его переведут из отделения реанимации и интенсивной терапии уже через один-два дня", - говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что супруге бывшего президента, Барбаре Буш, разрешили покинуть больницу уже 22 января, однако она предпочла "продолжить восстановление" и оставаться рядом с мужем.
Ранее сообщалось, что Бушу-старшему стало лучше в день инаугурации Трампа.
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