Врачи сообщили об улучшении состояния Буша-старшего

Состояние 41-го президента США Джорджа Буша-старшего улучшается и скоро его могут перевести из реанимационного отделения, говорится в официальном сообщении его пресс-службы.

"Врачи методистской больницы Хьюстона воодушевлены улучшающимся состоянием здоровья экс-президента Буша. Его показатели жизненно-важных функций в норме, и мы надеемся, что его переведут из отделения реанимации и интенсивной терапии уже через один-два дня", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что супруге бывшего президента, Барбаре Буш, разрешили покинуть больницу уже 22 января, однако она предпочла "продолжить восстановление" и оставаться рядом с мужем.

Ранее сообщалось, что Бушу-старшему стало лучше в день инаугурации Трампа.