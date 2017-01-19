На Сахалине больницу обязали выплатить 1,3 млн рублей за удаление пациентке здоровой почки
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На Сахалине больницу обязали выплатить 1,3 млн рублей за удаление пациентке здоровой почки

На Сахалине врачебная ошибка стоила пациентке здоровой почки
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Сахалинский областной суд обязал областную больницу выплатить пациентке компенсацию в размере 1,3 млн руб. за удаление здоровой почки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областную прокуратуру.
"В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган - почку", - сообщает ведомство.
Экспертиза показала, что врачи приняли решение об оперативном вмешательстве без достаточных оснований, в результате чего была повреждена правая почка пациентки, которую пришлось удалить.
Суд первой инстанции постановил, что женщине причинен тяжкий вред здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн руб.
Впоследствии больница обжаловала решение, однако Сахалинский областной суд согласился с решением Южно-Сахалинского городского суда.
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