На Сахалине больницу обязали выплатить 1,3 млн рублей за удаление пациентке здоровой почки

Сахалинский областной суд обязал областную больницу выплатить пациентке компенсацию в размере 1,3 млн руб. за удаление здоровой почки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областную прокуратуру.

"В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган - почку", - сообщает ведомство.

Экспертиза показала, что врачи приняли решение об оперативном вмешательстве без достаточных оснований, в результате чего была повреждена правая почка пациентки, которую пришлось удалить.

Суд первой инстанции постановил, что женщине причинен тяжкий вред здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн руб.

Впоследствии больница обжаловала решение, однако Сахалинский областной суд согласился с решением Южно-Сахалинского городского суда.