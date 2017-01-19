Россияне стареют с разной скоростью

В разных регионах России люди стареют с разной скоростью, выяснили составители российского демографического листа. Так, в Ингушетии мужчины становятся стариками в 70 лет, а в Республике Тыва — в 57 лет, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Известия"

Определение порога старости в России выявило колоссальный разброс по этому показателю между регионами. Это объясняется существенной разницей по ожидаемой продолжительности жизни. Выяснилось, что в России есть регионы, где ожидаемая продолжительность жизни находится на европейском уровне (77–80 лет). "Это Ингушетия с показателем 76,5 лет для мужчин, Дагестан — 73,2 лет, Москва — 73 года. Но в Тыве ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 58 лет. В Еврейской АО, на Чукотке она тоже меньше 60 лет. Это из ряда вон выходящие показатели, соотносимые с уровнем беднейших стран Центральной Африки", — пояснил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС, заместитель директора программы «Население мира» IIASA Сергей Щербов

По словам Щербова, сейчас самое страшное, что происходит в демографии России, — это сверхсмертность в среднем возрасте.